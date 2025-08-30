Адвокат за кибертормоза: Млади хора се самоубиват заради кампании в социалните мрежи

© RTS В епоха, в която социалните мрежи се използват едновременно като тренировъчна площадка и като бойно поле - линчуването в дигиталното пространство се е превърнало в едно от най-мощните оръжия. Адвокат Милан Антониевич заяви пред RTS, че политиците са длъжни да толерират критика, но това изключва заплахите и преследването. Той казва, че жертвите трябва да започнат производство, за да се стигне до съдебно решение. Психологът Снежана Радович посочва, че последствията от дигиталното насилие могат да доведат до тревожност и депресия, но също и до самоубийство на човека, който е обект на насилие.



Милан Антониевич, напомня, че съществуват законови рамки в сферата на социалните мрежи и че никой няма право да заплашва, преследва или разпространява реч на омразата.



Той подчертава, че според Европейския съд по правата на човека публичните личности трябва да търпят критика от гражданите и че речта може да бъде по-груба спрямо политиците, но че на заплахите и преследването трябва да се реагира, а семействата им трябва да бъдат напълно защитени.



"Прокуратурата може да действа служебно и е длъжна да обясни на гражданите какво е позволено и какво не. Публикуването на телефонни номера и адреси е посегателство върху личния живот и застрашаване на хората и не трябва да се толерира, точно както видеоклиповете или порнографията за отмъщение“, посочва Антониевич.



Според него, за съжаление, и в Сърбия е имало случаи, когато млади хора са се самоубивали заради кампании в социалните мрежи, така че е необходимо жертвите да бъдат упорити и да започнат производство заради съдебен епилог.



От тревожност до самоубийство



Снежана Радович подчертава, че потребителите на социални мрежи често нямат ограничения в публикуването на своите възгледи или в общуването с несъгласни, което е начин да отклонят вниманието от себе си към друг човек, с убеждението, че имат право да изразят своите разочарования.



"Не мислиш дали ще разстроиш, омаловажиш или емоционално нараниш някого, защото има нужда от незабавно облекчение. От друга страна, комуникацията лице в лице носи отговорност и съвест. Винаги трябва да мислим как се справя човекът срещу нас и да се запитаме как бихме реагирали, ако някой обезцени майка ни или сестра ни по този начин“, каза Радович.



Това също така показва, че здравето е не само въпрос на физическа, но и на психологическа цялост, така че последиците от кампаниите в социалните мрежи могат да бъдат много вредни за жертвите, не само по отношение на тревожност и депресия, но и поради евентуално самоубийство, тъй като жертвите често поемат вината върху себе си.



"Трябва да се замислим на кого вярваме, особено не на тези, които седят зад клавиатура и предлагат непроверена информация. Ако не мислим критично, разпространяваме дезинформация и лъжата, повтаряна многократно, се превръща в истина. Винаги започвайте от себе си и от двора си“, заключава Радович.