Съдът в Стара Загора гледа мерките на четиримата задържани за незаконно източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл“, предаде репортер наДнес ще бъде решено дали те ще бъдат освободени или ще останат в ареста. По данни на разследващите, мъжете са действали организирано, като пробивали тръбата и чрез специално изградено отклонение прехвърляли дизел в подземна цистерна. Оттам горивото е било транспортирано с автомобили до база, която редовно се използвала от групата."Категорични сме, че подзащитните ни нямат съпричастност към извършеното деяние - още повече за кражба, извършена в особено големи размери, представляващо особено тежък случай. Самият диспозитив на обвинението опровергава тази правна квалификация, тъй като държавното обвинение твърди, че са отнети около 7 тона дизелово гориво, стоиността на което по най-елементарни изчисления възлиза на около 15 000 лева. За да е на лице този престъпен състав е необходимо размерът да бъде 140 минимални работни заплати. Тоест, самият диспозитив опровергава тази правна квалификация. Да не говорим, че не е изяснено въобще този тръбопровод чия собственост е, не е разпитан представител на "Лукойл", тъй като се твърди, че е собственост на Лукойл и ред други обстоятелства, които изключват съпричастност към това престъпно деяние", каза адвокат Валентин Димитров."По делото до настоящия момент е представен разпит на един свидетел - полицейски служител, за който изразихме в залата съображение, че е недопустимо да бъде разпитан в това качество, тъй като е извършвал оперативна работа по делото. Коментирани бяха и специални разузнавателни средства, което също считам, че е недопустимо, без да се изготвят веществени доказателствени средства за това. Също считам, че доказателства по делото за тези две обвинения, за които са привлечени нашите клиенти, няма. Твърдяната кражба е на гориво около 7 тона, без да е посочена негова равностойност, но всеки би могъл да направи елементарна справка, каква е равностойността на това гориво и то е далеч от особено големи. И пак казвам, няма доказателства да са причастни на нито един от обвиняемите към тези престъпления. Още по-малко за осъществено престъпно сдружаване между тях през месец юли 2025 г.", каза другият защитник - адвокат Николов и допълни, че все още няма разпитан представител на "Лукойл" в никакво качество. "Не знам дали са установили, кога са установили и дали не са разбрали от медиите за извършната кражба, ако въобще има такава", допълни Николов.Защитата оспори и ключови елементи от разследването. Беше повдигнат въпросът, че макар да се споменава за използвани специални разузнавателни средства (СРС), по делото не са изготвени веществени доказателствени средства от тях.Очаква се Окръжният съд в Стара Загора да се произнесе с решение за мерките за неотклонение по-късно днес.