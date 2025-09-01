ЗАРЕЖДАНЕ...
|Афганистан е обхванат от страх: Склонов терен, свлачища, лоша пътна инфраструктура и бедност на населението правят бедствието още по-голямо
В неделя, 13 минути преди да започне новата седмица, в Източен Афганистан настъпва "атмосфера на страх и ужас“ (Фаридула Фазли, живеещ на брега на река Кунар). Причина е връхлетялото земетресение с магнитуд 6 и неголяма дълбочина на източника (8-10 километра). Броят на жертви и ранени наброява … незнайно число, като известното досега е за над 800 загинали и около 3 хиляди ранени.
За сравнение, на 7 декември 1986 година земетресение с магнитуд 5.7 и епицентър в Стражица, Северна България, причини смъртта само на двама души. Това съобщава за "Фокус“ Румяна Главчева, експерт-сеизмолог, дописен член на БАНИ, дългогодишен ръководител на секция "Сеизмология" в Геофизичен институт (дн. НИГГГ-БАН).
Огнищният район е в периферията на континенталния сблъсък между Индийската и Евроазийската тектонски плочи. Епицентралната област е в планински район на Хиндукуш със склонов терен, предразполагащ към срутища, свлачища и лоша или липса на пътна инфраструктура. Тези обстоятелства, съчетани с бедност на населението (домове от дървен материал, кирпич и слаб бетон) и среднощен момент на бедствието, правят най-силно атакувания район трудно достъпен. И все пак, част от ранените са откарани с линейка или хеликоптер до Централната болница в Джалалабад, град на не повече от 30 километра запад-югозапад от епицентъра в който също има повреди.
От медиите научаваме за разрушени цели села в планинската провинция Кунар, за блокирани пътища, дори липса на пътища и здравни заведения между и във всяко населено място. А и придошлите напоследък пакистански бежанци, натъпкани в малки пространства … Пострадала е и провинция Нангархар. Индия, Пакистан, Япония, Иран предлагат помощ на пострадалата държава. Представители на място на ЕС и ООН вече оказват необходимата помощ.
Според 12-степенната скáла на сеизмичната интензивност максималната интензивност на сътресения не следва да е по-висока от осма степен. Освен в Афганистан, където според постъпили сведения трусът е усетен на разстояния до около 300 километра (в столицата Кабул, намираща се на 140-160 км западно от епицентъра, интензивността е достигнала V степен), земетресението е усетено с интензивност от V степен в Северозападен Пакистан до II степен на разстояния около 420 км навътре в страната, още в Индия от 300 километра източно в Кашмир (Ури, Сопур, Купвара), та чак “съвсем слабо" до над 950 км в югоизточна посока; единични съобщения са получени от жители на високоетажни сгради в север-северозападна посока: ДушанбеТаджикистан (около 460 км) и Ташкент-Узбекистан (740 км).
Европейският център е идентифицирал седем вторични труса с магнитуд 4 и повече, като два от тях са с максималния магнитуд 5.2 за серията. При дълбочина на източниците около 10 км, в епицентралния район сътресенията не биха надвишили VI степен.
