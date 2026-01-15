Нов инцидент с употреба на огнестрелно оръжие от агент на Агенцията за имиграция и митници на САЩ (ICE) се случи в сряда вечерта в Минеаполис, когато мъж от Венецуела е ранен в крака по време на операция по арест.Инцидентът се случва само няколко дни след смъртта на 37-годишната Рене Никол Гуд, майка на три деца, която бе убита от изстрел на агент на ICE в същия град, което предизвика вълна от реакции.Според съобщенията на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, новият инцидент е станал малко преди 7 часа вечерта (местно време), след "целенасочена проверка на превозно средство“ в рамките на операция за арест на нелегален имигрант от Венецуела. Както се посочва, мъжът се опитал да избяга с колата си, сблъскал се с паркирано превозно средство и след това избягал пеша.Агентът, който го е преследвал, е бил подложен на "брутална атака“ по време на опита за арест. Властите твърдят, че още двама души са излезли от близка къща и са нападнали федералния агент, използвайки лопата за сняг и дръжка на метла.