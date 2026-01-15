Агент на ICE простреля мъж от Венецуела, очевидци атакуваха федералния агент с лопати за сняг
Инцидентът се случва само няколко дни след смъртта на 37-годишната Рене Никол Гуд, майка на три деца, която бе убита от изстрел на агент на ICE в същия град, което предизвика вълна от реакции.
Според съобщенията на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, новият инцидент е станал малко преди 7 часа вечерта (местно време), след "целенасочена проверка на превозно средство“ в рамките на операция за арест на нелегален имигрант от Венецуела. Както се посочва, мъжът се опитал да избяга с колата си, сблъскал се с паркирано превозно средство и след това избягал пеша.
Агентът, който го е преследвал, е бил подложен на "брутална атака“ по време на опита за арест. Властите твърдят, че още двама души са излезли от близка къща и са нападнали федералния агент, използвайки лопата за сняг и дръжка на метла.
