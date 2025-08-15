Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Акциите на известна марка бижута рязко спаднаха – компанията вини митата на Тръмп
Автор: Екип Ruse24.bg 14:23Коментари (0)72
©
Акциите на Pandora отбелязват най-рязкото си поевтиняване от април насам, след като датският производител на бижута предупреди за слабо търсене в Европа и несигурност около митата на американския президент Доналд Тръмп, предава Bloomberg, цитиран от investor.

Компанията отчете продажби за второто тримесечие на годината в размер на 7,08 млрд. датски крони (близо 950 млн. евро), което е под прогнозите на анализаторите, поради рязък спад на ключовите ѝ пазари в Европа. Книжата ѝ изтриха близо 14% от стойността си след публикуването на отчета - най-големият спад за един ден от повече от четири месеца. Така цената на акциите на датския производител от началото на годината досега е надолу с почти 30%.

Pandora е под натиск от спада в потребителските разходи, дължащ се на икономическата несигурност, като агресивната търговска политика на Тръмп допълнително засилва страховете. Компанията произвежда почти всички свои бижута в Тайланд, която беше засегната от 19% мита върху вноса в САЩ.

"Твърде рано е да се правят заключения за последиците от наскоро обявените мита“, посочват от Pandora в изявление. Оттам запазиха настоящата си прогноза за следващите месеци.

Анализаторът от Morgan Stanley Грейс Смали посочи, че отчетът е по-лош от очакваното и че настоящата дейност на компанията е слаба, като се позова на първия спад в растежа ѝ за последните три години.

Още по темата: общо новини по темата: 164
15.08.2025 »
15.08.2025 »
14.08.2025 »
14.08.2025 »
13.08.2025 »
12.08.2025 »
предишна страница [ 1/28 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
14:26 / 14.08.2025
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
20:10 / 14.08.2025
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
09:05 / 13.08.2025
Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
11:58 / 13.08.2025
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
13:01 / 13.08.2025
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59 евро
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59 евро
08:35 / 13.08.2025
Актуални теми
Конфискуват коли на пияни и дрогирани
Пожари 2025
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Цистерни с дизелово гориво горят край село Пясъчево
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: