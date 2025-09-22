Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Ако сте страстен пушач, не планирайте екскурзия до Испания
Автор: Екип Ruse24.bg 10:18Коментари (0)67
© Фокус
Коалиционното правителство на Испания одобри законопроект, ограничаващ пушенето на обществени места, който може да има значително въздействие върху туристите, пише Euronews, цитиран от investor.

Предложените промени забраняват пушенето на традиционни и електронни цигари на открити места, включително спортни съоръжения, плажове, тераси на ресторанти и барове.

"Винаги ще поставяме общественото здраве пред частните интереси“, заяви пред репортери испанският министър на здравеопазването Моника Гарсия. "Всеки има право да диша чист въздух и да живее по-дълго и по-добре“, добави тя.

Предложените мерки срещнаха съпротива от страна на собствениците на ресторанти и барове, които твърдят, че културата на целогодишно хранене на открито в Испания се подхранва значително от клиентите, които пушат.

Пушенето на закрито в страна е забранено от 2011 г.

Испания се бори с културата на пушенето

Предложеният законопроект може значително да промени преживяването на туристите, които посещават популярните дестинации в Испания. Привлекателността на страната за пътуващите традиционно включва не само климата и културата, но и наличието на безмитни тютюневи изделия и по-ниските цени на цигарите.

Съгласно новия законопроект, конвенционалните цигари, заедно с електронните, наргилетата и устройствата, използвани за нагряване на тютюн и други вещества, ще бъдат забранени за употреба на открити места като плажове, тераси на ресторанти и барове, стадиони, спортни центрове, детски площадки, автобусни спирки и образователни институции.

Законопроектът също така цели да наложи по-строг контрол върху маркетинга и дистрибуцията на електронни цигари и вейпове като част от по-широките усилия за контрол на тютюнопушенето.

Все още няма индикации кога тези мерки ще влязат в сила. Законопроектът трябва да бъде одобрен от парламента и може да бъде изменен.

Европа предприема мерки за ограничаване на тютюнопушенето на открито

Дебатът във Испания следва последните мерки, предприети от Франция през юли. Там вече е незаконно да се пуши на открито, включително на плажове, в паркове, обществени градини, пред училища, автобусни спирки и спортни съоръжения. Законът обаче изключва терасите на кафенета и барове, както и електронните цигари от ограниченията.

Инициативата отразява по-широката европейска тенденция към по-строги регулации за тютюна, въпреки че континентът поддържа най-високите нива на пушене сред възрастните в света – приблизително 25%.

Според статистиката на испанското здравно министерство, смъртните случаи, свързани с тютюнопушенето, отнемат живота на над 50 хил. испанци годишно – приблизително 137 смъртни случая дневно.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:08 / 20.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
09:56 / 21.09.2025
Фънки живее с голяма болка: Все още нямам диагноза!
Фънки живее с голяма болка: Все още нямам диагноза!
17:21 / 20.09.2025
Фасове, пластмасови сламки, бутилки и чашки: Какво остави българинът по морето след края на сезона?
Фасове, пластмасови сламки, бутилки и чашки: Какво остави българинът по морето след края на сезона?
08:35 / 20.09.2025
Почина доведеният син на Стефан Данаилов
Почина доведеният син на Стефан Данаилов
21:10 / 20.09.2025
АПИ реорганизира движението след тежката катастрофа на АМ "Струма" 
АПИ реорганизира движението след тежката катастрофа на АМ "Струма" 
18:07 / 20.09.2025
Социалисти от Русе и Разград почистиха паметника на загиналите ремсисти край Бъзън
Социалисти от Русе и Разград почистиха паметника на загиналите ремсисти край Бъзън
11:54 / 20.09.2025
Актуални теми
Отбелязване на Деня на Независимостта
Хороскоп за деня
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Бюджет 2025
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: