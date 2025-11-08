Kathimerini.
Локално се очакват проливни дъждове и бури днес до следобед в Йонийско море, Епир, Западна Централна Гърция и Северозападен Пелопонес.
В неделя явленията ще се проявят отново в Йонийско море, Епир и западна Централна Гърция - предимно до обяд и отново от вечерта.
В понеделник се очакват обилни валежи до обяд в Йонийско море, Епир и западна Централна Гърция, до вечерта в западен Пелопонес и в централна и източна Македония.
Генералният секретариат за гражданска защита вече е информирал компетентните служби, регионите и общините да бъдат в повишена готовност, като същевременно отново отправя препоръки към гражданите да предприемат мерки за самозащита.
Препоръки:
Обезопасете предмети, които могат да бъдат отнесени от вятър или дъжд.
Почистете улуците и водосточните тръби, за да избегнете наводняване.
Избягвайте пресичането на потоци и буещи реки, пеша или с превозно средство.
Избягвайте работа и дейности на открито в крайбрежните райони по време на бури.
В случай на градушка или интензивна гръмотевична активност, незабавно потърсете безопасно убежище.
Ако сте в Гърция идните дни, по-добре се вслушайте в тази препоръки
