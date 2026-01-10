Hurriyet.
Задържането е станало по време на специализирана акция на турската жандармерия срещу наркотиците в два нощни клуба в Истанбул и петзвездния хотел "Бебек“ на брега на Босфора. Задържани са седем души, включително популярните актьори Джан Яман и Селен Гьоргюзел, съобщава вестник Hurriyet.
Собственикът на хотела, за който се твърди, че е бил домакин на партита, на които членове на местния елит са употребявали наркотици, също е задържан. Според полицията собственикът на хотела е превърнал жилището си в незаконно игрално заведение. Около 100 полицаи са участвали в акцията.
Според информацията задържаните са били отведени в Института за по съдебна медицина, където им се извършват тестове с цел да се установи дали, кога и евентуално какви наркотични вещества са били употребявани.
Операции срещу наркотиците в Истанбул се провеждат от няколко месеца. През последните седмици в рамките на същата операция, са били задържани още 20 представители на шоубизнеса, медийните среди и светския живот.
Актьорът Джан Яман е задържан в Истанбул при операция срещу употребата на наркотици
©
Още от категорията
/
Ужасяващи кадри показват момента, в който шампанско с бенгалски огън се разнася по масите в опожарения бар в Швейцария
01.01
Загиналите и ранените при пожара в Швейцария са от различни националности, Рим проверява дали има италиански граждани
01.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Отива ли си режимът в Иран?
22:56 / 09.01.2026
Арестуваха собственика на бара в Кран-Монтана, в който при пожар ...
17:36 / 09.01.2026
Reuters: САЩ започнаха операция по задържане на танкера "Олина" в...
16:53 / 09.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.