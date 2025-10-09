ЗАРЕЖДАНЕ...
|Акушер-гинеколозите са сред най-често съдените за лекарска небрежност в Гърция
Анализът обхваща 660 съдебни решения от 2014 г., постановени от наказателни и административни съдилища. Данните разкриват, че 25% от случаите са свързани с акушер-гинеколози, 16,9% - с общи хирурзи, 7,5% - с кардиолози и сърдечни хирурзи, а 6,9% - с ортопеди. Една четвърт от всички дела се отнасят до случаи, свързани с бременност, раждане и следродилния период.
Проучването сочи, че в 38,8% от случаите пациентът е починал, а в 32,2% е останал с трайни увреждания. Най-много критични грешки са допуснати по време на самото лечение - в 52,4% от случаите, докато при поставянето на диагнозата грешките са 29,3%.
Средната продължителност за окончателното решаване на подобни дела е около седем години. Присъдените обезщетения варират, но средната сума е около 300 000 евро.
