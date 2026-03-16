Едно от най-големите нефтени находища в света, ''Маджнун'', разположено в южната иракска провинция Басра, е било атакувано от дронове три пъти през последните няколко часа, съобщи Al Jazeera.

Източник от силите за сигурност съобщава пред Shafaq News, че единият от дроновете е ударил комуникационна кула вътре в находището, а вторият - офис, принадлежащ на американската компания KBR.

В находището има шест радара, използвани за граждански цели.

Според източника, в находището в момента няма чуждестранни работници, тъй като всички са напуснали след началото на ескалацията между Иран, Съединените щати и Израел, оставяйки на обекта само иракски персонал.

Според иракски източник от службите за сигурност ''третият дрон през последните няколко часа се е разбил в находището.

Находището ''Маджнун'' бе цел на подобна атака с дрон в петък.

Няма съобщения за щети или жертви.