Al Jazeera.
Източник от силите за сигурност съобщава пред Shafaq News, че единият от дроновете е ударил комуникационна кула вътре в находището, а вторият - офис, принадлежащ на американската компания KBR.
В находището има шест радара, използвани за граждански цели.
Според източника, в находището в момента няма чуждестранни работници, тъй като всички са напуснали след началото на ескалацията между Иран, Съединените щати и Израел, оставяйки на обекта само иракски персонал.
Според иракски източник от службите за сигурност ''третият дрон през последните няколко часа се е разбил в находището.
Находището ''Маджнун'' бе цел на подобна атака с дрон в петък.
Няма съобщения за щети или жертви.
Al Jazeera: Едно от най-големите нефтени находища в Ирак е атакувано от дронове
''Щитът на Ахил'' получи зелена светлина: Гърция модернизира противовъздушната отбрана и изтребителите си
20:00
Експерти съветват: Ако ще пътувате през юни и юли, сега е моментът да си купите самолетни билети
15.03
Иво Инджев за последиците от войната за Европа: Иран със сигурност е приспал свои терористични клетки с цел да ги събуди, когато е необходимо
15.03
Иранската армия твърди, че е ударила полицейски щаб и сателитен комуникационен център в Израел
15.03
Reuters: Фрагменти от иранска ракета може да са ударили резиденцията на американския консул в Израел
15.03
Курсът на еврото скочи
11:16
Иран използва нови видове ракети срещу Израел
20:36 / 15.03.2026
