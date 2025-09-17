ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|"Алексей е отровен": Юлия Навалная се позовава на изследвания от чуждестранни лаборатории
Съпругата на Навални се позовава на резултати от изследвания на биологични проби от тялото на Навални, проведени в "чуждестранни лаборатории".
В публикуваното от нея видео Навалная, която обвинява Кремъл за убийството на съпруга си, разказва, че Алексей е потърсил помощ в 12:10 часа на 16 февруари 2024 г., като е съобщил, че се чувства зле, че го палят гърдите и стомахът, а след това е започнал да повръща.
Искам резултатите да бъдат направени публично достояние, за да излезе наяве "неудобната истина“, добавя съпругата на Навални, без обаче да посочи какъв отровен агент е бил използван.
Руските следователи, занимаващи се със случая, стигнаха до заключението, че Навални е "починал от комбинация от заболявания“, твърдение, което съпругата му отхвърля.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 66
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:31 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: