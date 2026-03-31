Sky News.
Полицейски източници са съобщили на агенция Reuters, че името на журналиста е Шели Китлсън – американски журналист, която работи в региона.
Министерството заявява, че един заподозрян е бил арестуван и се полагат усилия за освобождаването ѝ.
Според първоначални информации тя е била отвлечена на улица "Саадун“ в центъра на Багдад, като преследването на похитителите е продължило в югозападна посока към провинция Бабил.
Според Reuters в отвличането са участвали две коли, едната от които се е блъснала, докато другата, в която се е намирала журналистката, е избягала.
Министерството на вътрешните работи съобщава още, че силите за сигурност са започнали операция за издирване на похитителите, "действайки въз основа на точна разузнавателна информация и чрез интензивни операции на място“.
Не става ясно веднага дали отвличането е свързано с войната в Иран. Иран подкрепя милициите в Ирак, а групировките са предприели атаки срещу американски бази в страната по време на продължаващата война.
Американски журналист е отвлечен в Багдад
©
/
22:16
20:54
/
23.03
22.03
22.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
22:56 / 30.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.