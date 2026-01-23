Анализаторът Огнян Дъскарев: Тръмп засилва неимоверно НАТО
Критиките към оглавявания от Тръмп Съвет за мир са, че организацията цели да замести нефункциониращата Организация на обединените нации, отбеляза Дъскарев. Той призна, че е бил изненадан от включването на България в Съвета за мир. "Не знам как стана така и какви бяха точно мотивите на това правителство, което си отива. Членството още не е сигурно, защото трябва да бъде одобрено от Народното събрание. Противници на това са ляволибералните партии в страната – по същите причини, поради които не се харесва и на големите западноевропейски държави“, заяви той.
Според международния анализатор напрежението около Гренландия вече е спаднало. "Западноевропейците твърдят, че благодарение на тяхното единство са принудили президента Тръмп да се откаже от военни действия в Гренландия и анексиране на тази територия. Тръмп пък твърди, че е получил всичко, което е искал, и то без да плати и долар. Като че ли прав е Тръмп. Става ясно, че на САЩ ще се даде парче земя за вечно ползване, където вероятно ще построят тяхна военна база, "златен купол“ за прехващане на всички междуконтинентални ракети, главно руски и китайски. В строежа на този "златен купол“ ще бъде въвлечена и НАТО“, обясни той.
Американският президент е бил готов да плати за Гренландия между 500 и 700 милиарда долара, отбеляза Дъскарев. "Но не плати и долар. От тази криза, която за щастие свърши, победител излезе Тръмп, въпреки че ще остане горчив вкус и у двете страни, тъй като основното е вътрешната борба в НАТО. Твърди се, че Тръмп торпилира НАТО, действа против НАТО. Не, вярно е точно обратното – Тръмп засилва неимоверно НАТО и това е факт“, добави Огнян Дъскарев.
