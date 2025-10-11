Новини
Андрей Ковачев: Европа трябва да увеличи боеспособността си
Вотовете на недоверие на Урсула фон дер Лайен бяха обречени на неуспех. Те бяха пропаганда за целите на крайната левица в Европейския парламент. Това каза евродепутатът от ГЕРБ в ЕНП Андрей Ковачев по NOVA NEWS.

Ивицата Газа

Той коментира бежанския поток на палестинци в Стария континент.

"Най-радикализираните дойдоха в Европа, защото ние, псевдолиберано, ги приехме и направихме една голяма грешка. В западноевропейските общества не контролират какви проповедници са в джамиите и какво говорят", заяви Ковачев.

Евродепутат каза, че трябва да има две държави - Палестина и Израел, но с ясни гаранции за сигурност за Израел.

"Не може терористични организации като "Хамас", "Ислямски джихат", хути и други да продължават да дестабилизират Близкия Изток", заяви той.

Ковачев заяви, че Европа трябва да се справя с всички геополитически кризи около нас и затова трябва да увеличи боеспособността си.

Политическата криза във Франция

Ковачев каза, че парламентът във Франция е много раздробен. Важно е доколко партиите вляво, от една страна, и в вдясно, от друга, могат да имат мнозинство, за да бъде разрешена кризата.

Според него изход от ситуацията може да бъдат предсрочни парламентарни избори.

Изборите в Чехия

Спечелилият изборите в Чехия Андрей Бабиш не е толкова ясно проруски или антиукраински, смята Ковачев. Има разлика между него и Виктор Орбан, заяви евродепутатът.

По негови думи ще е трудно в страната да се състави стабилно правителство.






