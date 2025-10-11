ЗАРЕЖДАНЕ...
|Андрей Ковачев: Европа трябва да увеличи боеспособността си
Ивицата Газа
Той коментира бежанския поток на палестинци в Стария континент.
"Най-радикализираните дойдоха в Европа, защото ние, псевдолиберано, ги приехме и направихме една голяма грешка. В западноевропейските общества не контролират какви проповедници са в джамиите и какво говорят", заяви Ковачев.
Евродепутат каза, че трябва да има две държави - Палестина и Израел, но с ясни гаранции за сигурност за Израел.
"Не може терористични организации като "Хамас", "Ислямски джихат", хути и други да продължават да дестабилизират Близкия Изток", заяви той.
Ковачев заяви, че Европа трябва да се справя с всички геополитически кризи около нас и затова трябва да увеличи боеспособността си.
Политическата криза във Франция
Ковачев каза, че парламентът във Франция е много раздробен. Важно е доколко партиите вляво, от една страна, и в вдясно, от друга, могат да имат мнозинство, за да бъде разрешена кризата.
Според него изход от ситуацията може да бъдат предсрочни парламентарни избори.
Изборите в Чехия
Спечелилият изборите в Чехия Андрей Бабиш не е толкова ясно проруски или антиукраински, смята Ковачев. Има разлика между него и Виктор Орбан, заяви евродепутатът.
По негови думи ще е трудно в страната да се състави стабилно правителство.
