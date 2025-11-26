Андрей Новаков: Европа се събуди и си поиска мястото. Място на масата за преговори си взимаш, ако си го заслужил - никой няма да ти го даде даром
Мястото на Европа в преговорите
На въпрос дали Европа не остава изолирана от разговорите, водени основно между САЩ и Русия, Андрей Новаков заяви, че Старият континент най-накрая се е събудил.
"Европа се събуди и си поиска мястото. Място на масата за преговори си взимаш, ако си го заслужил - никой няма да ти го даде даром", коментира евродепутатът.
Той подчерта, че досега на ЕС не се е налагало да се занимава с отбрана, тъй като в учредителните договори не е предвидено да се дават пари за оръжие. Според него Европа твърде дълго е разчитала САЩ да "изнасят спокойствие и сигурност", но когато Америка се дръпне, континентът остава със собствени сили.
Ролята на България и отбранителната индустрия
Новаков акцентира върху значимата роля на страната ни в настоящата ситуация.
"Индустриите, особено българската, са сред лидерите не просто в Европа, а в целия регион и Източна Европа, защото захранват целия фронт. Никой не може да произвежда оръжията в количеството, в което можем да го направим ние", заяви той.
Евродепутатът изрази подкрепа за програмата за финансиране на отбранителната индустрия, тъй като това са средства, които остават в Европа и България, разкриват работни места, повишават заплатите и носят икономически растеж.
Мирният план и санкциите
Относно обсъждания план от 28 точки и евентуалните териториални отстъпки, Новаков призна, че този план е болезнен и трудно ще бъде преглътнат, но може да донесе облекчение чрез спиране на жертвите.
"Мироопазващият процес след Втората световна война е траел много по-дълго от самата война. Вероятно тук ще се сблъскаме със същото. Езикът на ракетите и гранатите няма да ни доближи до мир", смята той.
По отношение на 19-те пакета санкции срещу Русия, евродепутатът коментира, че те са оказали влияние, въпреки липсата на реална представа за състоянието на руската икономика поради липсата на свободни медии там. Според него, ако Украйна възприеме подход за подписване на мирно споразумение, нови санкции на този етап биха били по-скоро безполезни. Новаков бе категоричен, че замразените руски активи в Европа трябва да отидат за възстановяването на Украйна.
Гей браковете, сключени в държава членка на ЕС, вече ще се призна...
23:00 / 25.11.2025
"Топлофикация Русе" вече e собственост на чужденци от Кипър?
18:41 / 25.11.2025
Ливит: САЩ постигнаха огромен напредък към постигането на мирно с...
19:39 / 25.11.2025
CBS News: Украйна се съгласи с мирното предложение на САЩ
16:09 / 25.11.2025
Тревога по Дунавската граница: Румъния вдигна изтребители заради ...
10:28 / 25.11.2025
