The Daily Telegraph и ВВС съобщиха, че до дома му в кралското имение Сандрингам в източна Англия са пристигнали шест полицейски автомобила.
Към този момент полицията потвърди, че е арестуван "мъж на 66-годишна възраст", без да посочва конкретно име.
В коментар за ареста британският премиер Кийр Стармър заявява: "Един от основните принципи в нашата система е, че всички са равни пред закона и никой не е над закона, и е наистина важно това да се прилага навсякъде".
Според съобщенията братът на краля на Великобритания е задържан по подозрение в злоупотреба с длъжност по време на разследването на връзките му с американския финансист Джефри Епстийн.
Андрю е арестуван на рождения му ден
