Освен че има право на безплатен превоз с автобус и метро в Лондон, бившият херцог на Йорк има право на държавна пенсия, тъй като е плащал социални осигуровки, докато е служил в Кралския флот в продължение на 22 години.
Той има право на държавна пенсия от 7000 лири годишно, в допълнение към приблизително 20 000 лири, които получава ежегодно от Кралския флот.
77-годишният крал Чарлз също има право на пенсия от 11 години насам, благодарение на службата си във флота, но той дарява седмичната си печалба на Age UK.
Не е известно дали Андрю ще прибере пенсията си или ще я дари за благотворителни цели.
"ФОКУС" примомня, че на 19 февруари, в деня на 66-ия си рожден ден, братът на краля на Великобритания Андрю Маунтбетън-Уиндзор беше арестуван по подозрение в злоупотреба със служебно положение.
