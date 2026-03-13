Арагчи: Цената на петрола ще продължи да се покачва
©
Арагчи, в интервю за държавната турска агенция Anadolu Agency по време на участието си в пропалестинския марш в Техеран, заяви, че цените на петрола в момента са много високи и вероятно ще продължат да се покачват.
(Денят на Кудс (на арабски: Yawm al-Quds - Ден на Йерусалим) е международен ден, отбелязван всяка година в последния петък на свещения месец Рамадан, за да се изрази подкрепа за палестинците и да се противопостави на израелското присъствие в Йерусалим).
"Като се има предвид политиката на САЩ и Израел в региона, цените вероятно ще продължат да се покачват и в бъдеще“, заявява той.
Арагчи допълва, че тези, които тласкат региона към катастрофа, носят отговорност за скока на цените, посочвайки директно САЩ и Израел, и коментира, че тези страни трябва да бъдат държани отговорни.
Той посочва, че иранският народ е излязъл по улиците, въпреки продължаващите атаки на САЩ и Израел.
"Не само в Техеран, но и във всички градове, Ислямската република Иран демонстрира своята решимост да подкрепи Йерусалим, Палестина и всички идеали, които защитаваме от години. Надяваме се, че ще продължим с тази сила и решимост, и нашите врагове ще трябва да признаят силата на иранския народ“, посочва Арагчи.
Откакто Израел и САЩ започнаха съвместни атаки срещу Иран на 28 февруари, при които загинаха около 1300 души, включително тогавашният върховен лидер Али Хаменей, враждебните действия ескалираха.
Иран отвърна с удари с дронове и ракети, насочени срещу Израел, Йордания, Ирак и страните от Персийския залив, в които са разположени американски военни бази, и на практика затвори Ормузкия пролив около 1 март.
Още по темата
/
Димитър Хаджидимитров: Браншът ще задържи ниски надценки, за да смекчи удара от войната в Близкия изток
11:10
Иван Хиновски: "Лукойл Нефтохим" е монопол, а 90% от резервите се съхраняват от същия производител
09:19
Търговец: От вчера до днес цената на дизеловото гориво, което зареждам, се е увеличило с 2-3 евроцента
08:18
Работодателите: Няма нужда от специални мерки за компенсация на бизнеса заради цените на горивата
12.03
Трайков за мерките срещу цените на горивата: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да
12.03
Икономист: Директните компенсации за домакинствата заради по-скъпите горива, могат да доведат до допълнително повишаване на цените
12.03
Бойко Борисов: За разлика от служебния премиер, аз не бих казал, че "всичко е точно" с горивaта и цените им
12.03
"ДПС - Ново начало" предлага закон, с който да се компенсират хората от високите цени на горивото
12.03
Още от категорията
/
"Росатом" е в процес на изграждане на два блока ВВЕР-1000 в атомната електроцентрала в Бушер в Иран
15:28
"Иран иска отмъщение за загубената кръв": Моджтаба Хаменей направи първото си официално изявление
12.03
Иран и Хизбула със съвместна мащабна операция: Над сто ракети са изстреляни срещу Северен Израел
12.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.