Арагчи: Иран не е готов да обсъжда условията за прекратяване на военния конфликт
''Все още не сме стигнали до тази точка“, заяви той в интервю за NBC News, отговаряйки на въпрос за условията, при които Иран би се съгласил да прекрати военния конфликт.
''Необходим е пълен край на войната, без това ще продължим да се борим за нашия народ и сигурност''.
Отломки от ирански дрон удариха небостъргач в Дубай
22:03 / 07.03.2026
