Арагчи: Иран си сътрудничи с Китай и Русия, включително във военната сфера
''Русия и Китай са наши стратегически партньори. Имахме тясно сътрудничество в миналото и то продължава, включително във военната сфера. Няма да разкривам подробности'', заяви иранският външен министър.
На 17 януари 2025 г., след разговори в Кремъл, руският и иранският президент Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписаха Договора за всеобхватно стратегическо партньорство за период от 20 години с автоматично подновяване за следващи петгодишни периоди. Споразумението обхваща всички области на двустранното сътрудничество и отваря нови хоризонти в различни области на сътрудничество, включително отбрана, борба с тероризма, енергетика, финанси, транспорт, промишленост, селско стопанство, култура, наука и технологии.
Страните се ангажираха да не оказват помощ на агресорите в случай на нападение срещу Русия или Иран, но документът не предвижда военна помощ в случай на въоръжено нападение срещу една от страните по споразумението.
