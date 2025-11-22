Reuters, позовавайки се на адвоката на бразилския политик.
На 11 септември Болсонаро бе признат за виновен в заговор с цел да попречи на Лула да Силва да дойде на власт през януари 2023 г. В края на октомври адвокатите на Болсонаро подадоха жалба във Върховния съд на страната. Защитата посочи грешки в решението на съда, с което политикът е осъден на 27 години затвор.
Адвокатът на Болсонаро, който се е свързал с британската агенция, не е могъл да посочи причините за задържането на своя клиент. Според източници на агенцията, решението на властите е превантивна мярка, свързана с условията на домашния арест, под който бившият държавен глава беше поставен за времето на съдебното производство. Очаква се защитата да се опита да запази домашния арест, позовавайки се на здравословните проблеми на Болсонаро.
Арестуваха бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро
