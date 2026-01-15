Арестуваха известна волейболистка, турските медии твърдят, че е любовница на Имамоглу
©
Според репортажа на кореспондента на SKAI в Истанбул, няколко часа преди началото на процеса в Турция е избухнал скандал заради показанията на инфлуенсърка, която е разкрила, че Имамоглу е имал извънбрачна връзка с известната волейболистка Дерия Чарган. Всъщност тази спортистка е арестувана преди няколко часа в рамките на операция на Дирекцията за борба с наркотиците, заедно с още 18 души.
Според публикация в проправителствения вестник Sabah, в рамките на операция на Дирекцията за борба с наркотиците са арестувани 19 души, сред които се предполага, че е и Дерия Чарган.
Новината за "извънбрачната връзка“ на Имамоглу се разпространява от вчера както от опозиционните, така и от проправителствените медии в Турция, без досега да има официално коментари или опровержение от страна на кмета на Истанбул или неговите сътрудници. Турските медии дори извадиха на преден план по-старо изявление на спортистката отпреди около две години, когато тя е попитана кой е най-известният човек, който е запаметен в контактите на мобилния й телефон. Тогава тя отговаря, че има записан телефонът на Имамоглу, без да дава допълнителни пояснения.
Инфлуенсърката с име Рабия Караджа, която също е арестувана от турските власти, е заявила, че Чарган е "приятелката на Имамоглу“. Според показанията й, кметът на Истанбул "се грижеше за нея и по някакъв начин осигуряваше заплащането й“, като споменава и други лица.
Образът, който властите в страната се опитват да създадат около Екрем Имамоглу, както отбелязват анализатори, включва обвинения за фалшива диплома, финансови нередности и скандален личен живот. Става въпрос обаче за твърдения, които до момента не са потвърдени.
Още по темата
/
Имамоглу призова Германия да отмени решението си за спиране на доставката на изтребителите Eurofighter
22.04
France 24: След като основният му съперник е в затвора, Ердоган превръща Турция в "предполагаема автокрация"
27.03
Студентите в Анкара се опитаха да организират протестно шествие, полицията ги разпръсна със сълзотворен газ и гумени куршуми
27.03
Още от категорията
/
Разбиха престъпна групировка за пране на пари и укриване на данъци в Хърватия, в нея е участвал и българин
12.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Sky News: Отложиха екзекуцията на иранския протестиращ Ерфан Солт...
22:49 / 14.01.2026
ЕК ще се изправи пред нов вот на недоверие
22:50 / 14.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.