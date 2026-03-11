NRK.
Задържаните са трима братя на около 20 години, които живеят в Осло. Те са норвежки граждани от иракски произход. Мъжете не са попадали преди това в полезрението на правоохранителните органи.
И тримата са обвинени по член 138 от Норвежкия наказателен кодекс (терористичен атентат).
Според разследването единият от тях се е приближил директно до дипломатическата сграда, докато другите двама са помогнали за организирането и извършването на престъплението.
Норвежката полиция в момента разглежда няколко работни хипотези относно поръчителите, сред които участието на чужда държава е приоритет.
''Разследваме дали този атентат е извършен по заповед на държавна структура. Тази версия се основава на факта, че самото посолство на САЩ е било целта, както и на настоящата напрегната ситуация със сигурността в света'', обясни полицията.
Експлозията стана в неделя вечерта към полунощ. Неизвестно лице бе оставило импровизирано взривно устройство близо до главния вход на посолството на САЩ.
Норвежката полиция за сигурност не е променила оценката си за терористичната заплаха след инцидента с взривно устройство пред входа на посолството.
