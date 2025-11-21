Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Нови правила за движение и паркиране на електрическите тротинетки влизат в сила в Атина след одобрение от Общинския съвет. Кметът Харис Дукас заяви, че промените целят по-добрата мобилност, повишената безопасност и защитата на обществените пространства, предава eKathimerini.

На всички тротоари и обществени пространства е въведено ограничение на скоростта от 6 км/ч. Забранено е движението и по пътищата с ограничение над 50 км/ч.

Общината е обособила 1574 паркоместа за електрическите тротинетките в 124 зони. Частните потребители трябва да оставят поне 1,5 метра пространство за пешеходците и да избягват паркирането близо до рампи, пешеходни пътеки, входове, ключови точки за достъп или в рамките на 20 метра от археологически обекти. Компаниите за отдаване под наем могат да паркират тротинетките само в обозначените зони.