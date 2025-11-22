Авиационните власти на САЩ предупредиха за опасността от полети над Венецуела
В съобщението на FAA се посочва, че "на операторите се препоръчва да проявяват предпазливост при полети в района на летище Майкетия (SVZM FIR) поради влошаване на ситуацията с безопасността и повишена военна активност във Венецуела или около нея". "Заплахите могат да представляват потенциален риск за самолетите на всички височини, включително при прелитане, фази на пристигане и заминаване, както и за летищата и самолетите на земята", отбелязват от управлението.
Според съобщението, предупреждението е в сила до 19 февруари 2026 г. На операторите се препоръчва да предоставят на FAA уведомления за планираните полети 72 часа предварително.
На този фон изданието Air And Space Forces Magazine, позовавайки се на официални американски лица, съобщава, че миналия петък група стратегически бомбардировачи B-52H Stratofortress на ВВС на САЩ са извършили полети в близост до брега на Венецуела над международните води на Карибско море. В операцията са участвали не по-малко от два B-52H.
Те са излетели от авиабаза в щата Северна Дакота. Според американски представител, мисията е представлявала "патрулиране с цел демонстрация на присъствие“.
Едновременно с действията на бомбардировачите B-52H в региона в продължение на няколко часа във въздуха се е намирал и самолетът за радиоелектронно разузнаване RC-135 Rivet Joint на ВВС на САЩ. Той е бил придружаван от изтребители F/A-18 Super Hornet на ВМС на САЩ, базирани на борда на самолетоносача USS Gerald Ford, който се намира в Карибско море.
Както съобщи за изданието The War Zone "американски служител, тези полети са част от кампанията за натиск, инициирана от президента на САЩ Доналд Тръмп срещу венецуелския лидер Николас Мадуро. Те са насочени към проверка на възможностите на противовъздушната отбрана на Венецуела и времето за реакция на нейните системи".
