Австралийският премиер Антъни Албанезе предложи в понеделник по-строги закони за оръжията, след като масовата стрелба по време на празненствата за Ханука на плажа Бонди в Сидни отне живота на най-малко 15 души, предава Associated Press.

Албанезе заявява, че ще предложи нови ограничения, включително ограничаване на броя оръжия, които лицензиран собственик може да притежава. Неговите предложения бяха обявени, след като властите разкриха, че по-възрастният от двамата стрелци – които са баща и син – е притежавал лиценз за оръжие в продължение на десетилетие и е придобил шестте си оръжия законно.

"Правителството е готово да предприеме всички необходими мерки. Това включва и необходимостта от по-строги закони за оръжията“, заявява Албанезе пред репортери.

"Обстоятелствата около хората могат да се променят. Хората могат да се радикализират с течение на времето. Лицензите не трябва да са безсрочни“, добавя той.

Най-малко 38 души са приети в болници след масовото убийство в неделя, когато двамата стрелци откриха безразборна стрелба по празнуващите на плажа. Сред убитите са 10-годишно момиче, равин и оцелял от Холокоста.

Ужасът на най-популярния плаж в Австралия беше най-смъртоносната стрелба от почти три десетилетия в страна със строги закони за контрол на оръжията, чиято основна цел е да се изтеглят от обращение автоматичните пушки. Албанезе нарече масовото убийство акт на антисемитски тероризъм, който удари в сърцето на нацията.