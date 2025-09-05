ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Автобус падна в пропаст в Шри Ланка: 15 души загинаха, 16 са ранени
Инцидентът е станал в четвъртък вечерта близо до град Велавая, на около 280 километра източно от столицата Коломбо, пояснява говорителят на полицията.
Сред 16 ранени при катастрофата са и 5 деца.
Утлър допълни, че първоначалното полицейско разследване е разкрило, че шофьорът управлявал автобуса, е карал с висока скорост, като вследствие на това е загубил контрол над него, удряйки друго превозно средство и предпазните мантинели, преди да падне от скала в 300 метровата пропаст.
По време на инцидента в автобуса са пътували близо 30 души.
Местната телевизия показа кадри на тежко повредения автобус, лежащ на дъното на пропастта, докато войници се опитват да отстранят останките.
Смъртоносните автобусни катастрофи са често срещани в Шри Ланка, особено в планинските райони, често поради безразсъдно шофиране и лошо поддържани и тесни пътища.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 726
|предишна страница [ 1/121 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
14:47 / 04.09.2025
Youtube и Google се сринаха
10:35 / 04.09.2025
Миглена Ангелова: Разводите ме научиха
18:10 / 04.09.2025
Емили от "Ергенът" крие скандално минало
19:27 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: