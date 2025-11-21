Сподели close
Най-малко 16 души загинаха, а около 20 са ранени, след кото пътнически автобус падна от мост в централната провинция Кампонг Том в Камбоджа, съобщиха местните власти, предава The Hindu.

Автобусът е пътувал от Сием Реап, известен с храмовия си комплекс Ангкор Ват, до столицата Пном Пен, когато е катастрофирал рано в четвъртък сутринта, съобщи заместник-началникът на полицията в района Сиу Соуан.

Той добави, че броят на загиналите се е увеличил от 13 на 16, след като спасителите са приключили издирването снощи.