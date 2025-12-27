Автомобил с осем души е пропаднал под леда на река Лена в Якутия. В резултат на инцидента са загинали двама души, включително дете. Това съобщи днес пресслужбата на регионалния Следствен комитет, предаваСпасители в Якутия са извадили днес автомобила, който е потънал през нощта в реката.Петима други, включително шофьорът, са хоспитализирани."Още петима души, включително шофьорът, са откарани в медицинско заведение и се подлагат на стационарно лечение“, се казва в изявлението.Агенцията уточни, че колата е пропаднала под леда на участък от река Лена, който не е предназначен за прелез.По-рано Министерството на извънредните ситуации на Якутия съобщи за инцидента. Агенцията уточни, че Toyota Estima е паднала през леда близо до точка за изпускане на отпадъчни води в канала на река Лена. Инцидентът е станал в микрорайон Промишлен в Якутия.Регионалният Следствен комитет е започнал разследване по случая.