Автомобил пропадна под леда на река в Якутия, има загинали
©
Спасители в Якутия са извадили днес автомобила, който е потънал през нощта в реката.
Петима други, включително шофьорът, са хоспитализирани.
"Още петима души, включително шофьорът, са откарани в медицинско заведение и се подлагат на стационарно лечение“, се казва в изявлението.
Агенцията уточни, че колата е пропаднала под леда на участък от река Лена, който не е предназначен за прелез.
По-рано Министерството на извънредните ситуации на Якутия съобщи за инцидента. Агенцията уточни, че Toyota Estima е паднала през леда близо до точка за изпускане на отпадъчни води в канала на река Лена. Инцидентът е станал в микрорайон Промишлен в Якутия.Регионалният Следствен комитет е започнал разследване по случая.
Още по темата
/
Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Либия загина при самолетна катастрофа в Турция
24.12
Най-малко петима души загинаха при катастрофата на малък самолет на мексиканските ВВС в Тексас
23.12
Още от категорията
/
Скандал във Великобритания: Снимка на принц Андрю от досиетата на Епстийн шокира обществеността
20.12
Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета": Още скандални подробности по делото на финансиста
20.12
Бил Клинтън и Майкъл Джексън: Появиха се хиляди нови документи по делото "Епстийн", поне 550 страници са класифицирани
20.12
Семейството на Краля на кокаина притежава имоти в България, ДАНС го обявява за заплаха за националната сигурност
19.12
Професор от Масачузетския технологичен институт е убит в дома си, полицията издирва извършителя
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Зеленски: САЩ предложиха на Украйна гаранции за сигурност за 15 г...
23:20 / 26.12.2025
Ужас в парижкото метро: Три жени са ранени при нападение с нож
22:06 / 26.12.2025
Експерти прогнозираха колко ще стигне биткойнът през следващата г...
14:42 / 26.12.2025
Русия отложи старта на новата ракета по проекта "Байтерек"
14:05 / 26.12.2025
Politico: Как се чувстват обикновените хора в България точно пред...
13:36 / 26.12.2025
Българска следа в мрежа за перфектно фалшиво евро в Испания
12:40 / 26.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.