Автомобилната индустрия е в паника
Световната автомобилна индустрия е обезпокоена от потенциалните последици от мерките, свързани с Nexperia - производител на чипове, базиран в Нидерландия - след като компанията спря износа на продукти от Китай по-рано този месец под натиска на Пекин.
Проблемът, който произтича от необичайния геополитически спор между правителствата на Нидерландия, Китай и САЩ, остави някои автомобилни производители и доставчици без достатъчно доставки на чипове.
Въпреки че Nexperia не произвежда авангардни полупроводници, компанията държи голям дял от пазара на базови чипове, намиращи приложение в множество автомобилни компоненти. Индустриални представители и анализатори предупреждават, че широкото използване на тези чипове усложнява опитите за осигуряване на достатъчно количество резервни части, ако компанията не възобнови доставките в близко бъдеще.
"Това не са особено значими стратегически компоненти, но има стотици от тях – малки микропроцесори в заключващите системи, климатичния контрол, скоростомерите или много други компоненти“, казва главният изпълнителен директор на Volvo Хокан Самюелсон пред WSJ.
В понеделник Honda намали наполовина производството в завода си в Онтарио, където работниците сглобяват моделите Civic и CR-V, и ще запази забавения темп, заяви Вито Беато, президент на Unifor Local 1285, която представлява работниците в завода.
Планирано е работата в съоръжението да бъде спряна за една седмица, считано от четвъртък, след което да бъде възобновена при половината от стандартното производство към края на следващата седмица, добавя Беато.
