Axios. Изданието се позовава на източници, близки до разговорите в Белия дом между президента Доналд Тръмп и най-близките му съветници.
При този сценарий специални части трябва да убият аятолах Хаменей и сина му Моджтаба, сочен за негов съветник, както и някои от висшите духовници в страната. Тази опция не е отхвърлена от президента Тръмп, подчертава източникът на Axios.
Друг възможен сценарий за решаване на спора е да се остави възможност на Иран да обогатява уран в минимални количества, но без да има възможност да изгради атомна бомба. "Президентът Тръмп е готов да приеме сделка, която да е съществена и да носи вътрешнополитически смисъл. Ако иранците искат да предотвратят военен удар, те трябва да ни дадат оферта, която не можем да откажем. Но те пропускат момента. Ако си играят игрички, няма да има търпение“, отбелязва пред Axios висш американски политик.
Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в петък, че до два-три дни предложението на Техеран ще бъде финализирано.
Въпреки това има съмнения, че също до дни Доналд Тръмп може да нареди мащабен военен удар срещу Иран.
текст: Милен Кандарашев
Axios: В Белия дом е обсъждан вариант за ликвидирането на аятолах Хаменей
