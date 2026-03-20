Във видеото, което стана последната му публикация в Instagram, Норис демонстрира физика, на която дори 30-годишните биха завидели. Актьорът демонстрира прецизни движения, бързи удари и онзи характерен вид, който някога спираше престъпници на екрана. Един от моментите във видеото, мощен удар в тялото на спаринг партньора му, моментално стана вайръл. Но това, което наистина резонира с днешните събития, са думите на Норис към публикацията.
''Аз не остарява. Азвдигам нивото. Днес съм на 86! Нищо не те кара да се чувстваш млад така, както малко игриво забавление в слънчев ден. Благодарен съм за още една година, доброто здраве и възможността да продължа да правя това, което обичам. Благодаря на всички вас, че сте най-добрите фенове на света. Вашата подкрепа през годините означаваше за мен повече, отколкото можете да си представите“, написва Норис тогава.
На 20 март семейството на Норис обяви, че той е починал на 19 март, само девет дни след рождения си ден. Причината за смъртта все още не е разкрита.
По-рано медиите съобщиха, че Норис е бил откаран по спешност в болница на остров Кауай, Хавай, след внезапно влошаване на състоянието му. Слуховете сочат, че това се е случило веднага след рождения ден на легендата.
"Аз не остарявам. Аз вдигам нивото": Вдъхновяващата последна публикация на Чък Норис преди внезапната му смърт
