|BBC: Алгоритъмът на TikTok предлага сексуално съдържание на деца, показва разследване
Експертите създали фалшиви детски акаунти и активирали настройките за безопасност, но въпреки това получавали предложения за съдържание със сексуален характер.
Платформата заявява, че се стреми към безопасното и подходящото за възрастта съдържание и е предприела незабавни действия, веднага щом е разбрала за случая.
В края на юли и началото на август тази година, учените от активната група Global Witness създали четири акаунта в TikTok, преструвайки се на 13-годишни.
Те също така включили "ограничения режим" на платформата, който според TikTok не позволява на потребителите да виждат "теми, неподходящи за тяхната възраст".
Хората от кампанията споменават, че това не е първият път, в който правят подобно проучване - първото е било през април месец тази година.
Ава Лий от Global Witness заяви, че откритията са "огромен шок" за експертите.
"TikTok не само не успява да предотврати достъпа на децата до неподходящо съдържание - той им го предлага веднага щом създадат акаунт".
Когато Global Witness информирал TikTok за своите открития, те заявили, че са предприели действия за "премахването на съдържанието, което нарушава нашите политики, и за стартирането на подобренията във функцията ни за предложенията за търсене".
На 25 юли тази година влязоха в сила Кодексите за децата към Закона за онлайн безопасността, които налагат правното задължение за защитата на децата онлайн.
Платформите вече трябва да използват "високоефективна проверка на възрастта", за да предотвратят подобни сигнали. Те също така трябва да коригират алгоритмите си, за да блокират съдържание, което насърчава самонараняването, самоубийството или хранителните разстройства, пише още медията.
