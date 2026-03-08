BBC: Огнен ад! Огромни пожари в Техеран след израелските удари по петролни рафинерии!
Според CNN, която цитира местни медии, цел на масирана американска и израелска въздушна атака е била петролна рафинерия в южната част на Техеран. Въздушните удари са продължили около час, посочва американската телевизия.
Свидетели в Техеран са заснели последиците от въздушните удари по петролните депа, докато пламъци и дим обгръщаха околния градски пейзаж.
Израелските отбранителни сили (IDF) заявиха, че са ударили "няколко комплекса за съхранение на гориво“ в столицата на Иран, което по-късно потвърди Националната иранска петролна компания.
"Сякаш нощта се беше превърнала в ден“, каза един от жителите пред BBC.
