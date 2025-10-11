Новини
BFMTV: Макрон преназнaчи Себастиан Льокорню за премиер на Франция
Френският президент Еманюел Макрон преназначи Себастиан Льокорню за министър-председател на Франция. Това съобщи BFMTV, позовавайки се на изявление от Елисейския дворец.

"Президентът на републиката назначи Себастиан Льокорню за министър-председател и му възложи задачата да сформира правителство“, се казва в краткото изявление, което не предоставя повече подробности.

Самият Льокорню, който след оставката си заяви, че "мисията му е изпълнена“ и че няма да се върне на поста министър-председател, бързо потвърди назначението на страницата си във Facebook. Той заяви, че е приел предложението на президента "от чувство за дълг“, за да изготви бюджет до края на годината и да сложи край на политическата криза, която "дразни французите“ и "уврежда имиджа на Франция“.

"Ще направя всичко възможно, за да гарантирам, че тази мисия е успешна“, написа той.

Преназначеният премиер предупреди, че ще може да изпълнява ролята си само при определени условия. Преди всичко, това изисква да се внесат в парламента всички въпроси, повдигнати по време на консултациите с партийните лидери през последните дни. Той посочи възстановяването на бюджетния баланс като свой втори приоритет, подчертавайки, че "никой не може да избегне този императив“. Накрая, Льокорню се надява, че новият кабинет, който ще сформира през следващите дни, "ще трябва да въплъщава обновлението и разнообразието на компетенциите“.

