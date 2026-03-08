Сподели close
Системите за противовъздушна отбрана на Бахрейн са прихванали и унищожили 95 ракети и 164 безпилотни летателни апарата, насочени към Кралство от Иран, от началото на ескалацията. Това обяви днес, 8 март,  Министерството на отбраната на страната, предава агенция ТАСС.

''Системите за противовъздушна отбрана продължават да противодействат на последователните вълни от ирански терористични атаки. От началото на тази брутална агресия са прихванати и унищожени 95 ракети и 164 безпилотни летателни апарата, насочени към Кралство Бахрейн'', се казва в изявлението.

Главното командване на въоръжените сили на Бахрейн също посъветва гражданите си да ''останат по домовете си и да ги напускат само в случаи на крайна необходимост''.