|Балканска медия: Ако досега е било студено, пригответе се за още по-студени дни!
Регистрирани са големи количества дъжд и рекордни пориви на вятъра до 145 км/ч, а се очаква бурята да продължи и днес.
Наводненията в Ирландия отнеха един живот
Ирландската полиция потвърди смъртта на 40-годишен мъж в град Летъркени, починал в резултат на бурята, като е в сила червен код, заради което на населението е наредено да остане в убежища, а училищата са затворени, пише Sky News, цитирани от сръбската медия "Телеграф“.
Британската метеорологична служба издаде жълт код за почти цялата страна, като се очаква бурята да отслабне утре и да започне да се движи към Скандинавия.
Най-малко трима души загинаха при наводненията в България
Изключително силни наводнения удариха югоизточна България, недалеч от границата с Румъния. Курортът "Елените" беше разрушен, а наводнението отне най-малко трима живота, съобщи министърът на вътрешните работи на България Даниел Митов.
Според българските власти, граничен служител, който е помагал в спасителни операции, както и водач на багер, който е помагал за разчистването на мястото, където водата е носила всичко пред себе си, са загубили живота си.
Проблеми и в останалата част на Европа
Италия и Испания понесоха много щети през последните дни заради проливните дъждове, които причиниха внезапни наводнения и свлачища, а някои граждани наводниха домове.
Силната буря от последните няколко дни причинява големи проблеми и в Гърция, където проливни дъждове са носили превозни средства по пътищата, някои училища са затворени, а на места се очаква и снеговалеж.
Проливни дъждове причиниха наводнения и в България, където пожарникарите имаха няколкостотин интервенции, докато в северната част на страната дъждът премина в сняг.
Отменени полети в Холандия
Бурята "Ейми" създава проблеми и в Холандия, където досега са отменени над сто полета заради силни ветрове, пише Economic Times.
Едно от най-натоварените пристанища в Европа, Схипхол, издаде предупреждение за възможни по-нататъшни закъснения или отмяна на полети, докато бурята продължи.
Бурята удари Букурещ, пожарникарите се намесиха повече от 350 пъти
Пожарникарите в Букурещ са се намесили общо 351 пъти заради бурята, която удари страната.
Според доклада на Инспектората за извънредни ситуации Букурещ-Илфов (ISUBIF) в Букурещ са регистрирани 309 интервенции, от които 218 се дължат на паднали дървета, 59 - на откъснати строителни елементи, 17 - на повредени електрически кабели и 15 - на натрупана вода, съобщи порталът Digi24.
Други 42 случая са регистрирани в област Илфов, включително 24 паднали дървета, седем откъснати строителни елемента, два повредени електрически кабела и девет наводнени места.
Силна буря се приближава към региона, очакват се наводнения и ураганни ветрове
Първите дни на октомври показаха зъбите си, температурите паднаха значително спрямо тези в края на септември, така че мнозина вече са извадили палтата си.
Ако досега е било студено, пригответе се за още по-студени дни, започващи този уикенд, защото в региона предстои внезапна промяна във времето.
