Синът на президента Тръмп, Ерик, предизвика объркване и гняв в интернет сред критиците с коментари, в които описва движението на баща си (MAGA) като отговорно за спасяването на християнството и религията като цяло, и твърдения, че "Божията ръка е върнала баща му в Белия дом", пише британският"Ние спасяваме християнството. Ние спасяваме Бога", заявява Ерик Тръмп в подкаста The Benny Show. "Ние спасяваме семейството. Ние спасяваме тази нация. Искам да кажа, че DEI е извън играта, Бени. Колин Каперник (aмерикански активист за граждански права) вече не коленичи по време на националния химн. Вече няма Budweiser, който да се пробужда като луд. Всичко това е мъртво. Хората отново ходят на църква".Тръмп допълва, че въпреки последните шеги на баща си, че няма да влезе в рая, президентът всъщност ще отиде в рая заради постижения като мирното споразумение между Израел и ХАМАС, като твърди, че оцеляването на Тръмп след опита за покушение по време на предизборната кампания е още едно доказателство за "божествената защита над републиканеца".Докато Ерик Тръмп представя новата си автобиография Under Siege, иизказването му бързо предизвика гнева както на противниците на Тръмп, така и на близки до президента."Доста бързо преминахме от "Бог спаси Тръмп" към "Тръмп спасява Бог“, което, предполагам, е основата на новата религия MAGA?", написа в отговор актьорът и режисьор Джон Фавро в социалната мрежа X."Те спасяват Бог? добавя в отделен пост Майк Инакай, сътрудник на сенатора демократ Брайън Шац. "Може би най-лудото и обидно нещо, което някой може да изрече".Дори някои консерватори са възмутени от изказването на Тръмп."Аз въздъхнах шумно, когато го чух да говори това", пише в социалната мрежа X сътрудничката на Тръмп 2020 Лизи Марбах. "Разбирам, че един син не желае нищо друго, освен да вярва, че баща му ще отиде в рая. Разбирам, че той се гордее с работата, която баща му върши. Но за доброто на душите на хората, трябва да бъдем ясни. Бог не се нуждае от спасяване".