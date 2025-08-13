ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бебета пантери загинаха при тежка катастрофа
Инцидентът е станал в окръг Колиър в Южна Флорида, близо до Неапол, според Комисията за опазване на рибата и дивата природа на Флорида. Всяко котенце е било на 3 месеца и половина. Лиза Томпсън, говорител на комисията, нарече пантерите братя и сестри в имейл до CBS News в сряда и заяви, че властите подозират, че и двете са загинали при автомобилна катастрофа.
Инцидентите с автомобили обикновено са причина за смъртта на пантерите във Флорида, показват данните на комисията за дивата природа. От смъртните случаи през 2025 г. всички, с изключение на един, се дължат на сблъсъци с превозни средства. Причината за смъртта на пантерата, която не е загинала при сблъсък с превозно средство, е посочена като "вътревидова агресия“.
"FWC насърчава шофьорите да намалят скоростта и да спазват всички обявени ограничения на скоростта, особено в зоните за пантери, които са в сила в няколко окръга в Южна Флорида и съвпадат с райони, където е известно, че пантерите преминават“, каза Томпсън. "Тези зони за скорост, характерни за пантерите, помагат за оцеляването на застрашената флоридска пантера и предпазват шофьорите от наранявания.“
Служители на службата за опазване на дивата природа са помолили жителите на Флорида да се свържат с горещата линия на комисията, ако попаднат на мъртва, ранена или болна пантера.
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Задава се криза с бензина у нас в разгара на летния сезон
18:33 / 11.08.2025
