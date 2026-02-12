Financial Times, позовавайки се на източници.
Според двама души, запознати с хода на операцията, на 12 февруари сутринта са били проведени обиски в различни помещения, включително в бюджетния отдел.
Източниците уточняват, че разследването се отнася до продажбата на недвижими имоти в ЕС, която е била извършена, когато в предишния състав на ЕК постът на комисар по бюджета е заемал Йоханес Хан.
Хан е бил европейски комисар по бюджета в състава на Европейската комисия под ръководството на Урсула фон дер Лайен. Изпълнявал е функциите си от 1 декември 2019 г. до края на мандата на комисията през 2024 г. След напускането на поста е бил назначен за специален пратеник на ЕС за Кипър.
Разследването, в рамките на което е организирано претърсването, се води от Европейската прокуратура (EPPO). То се отнася до 23 сгради, придобити от белгийския суверенен фонд SFPIM за 900 млн. евро през 2024 г., посочват от FT. Към този момент Европейската комисия заявява, че сделката е била сключена в съответствие с финансовите правила на ЕС.
"EPPO потвърждава, че провежда действия по събиране на доказателства в рамките на текущото разследване“, заявяват пред FT прессекретарят на EPPO Тине Холевоет. Тя отказва да предостави други подробности, като се позовава на това, че разкриването им може да застраши провежданите процедури и техните резултати.
