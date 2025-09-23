Белгия, Люксембург, Монако и Малта обявиха признаването на Палестинската държава

© Редица европейски страни последваха Франция и обявиха признаването на палестинската държава по време на международна конференция на високо равнище за решението за създаване на две държави в рамките на Общото събрание на ООН, съобщава CNN.



Така, сред призналите Палестина сега са Белгия, Монако, Люксембург и Малта.



Великобритания, Канада, Австралия и Португалия официално признаха Палестина ден по-рано.



Както отбелязва телевизионният канал, броят на страните, признали Палестинската държава, към момента надхвърля 145.



В изказването си на конференцията принцът на Монако Албер II отбеляза, че страната потвърждава "непоколебимата си подкрепа за съществуването на Израел" и признава Палестина "като държава в съответствие с международното право". Той подчерта важността на търсенето на "балансирано и дългосрочно“ решение на конфликта между Израел и палестинското движение ХАМАС.



Премиерът на Люксембург Люк Фриден, от своя страна, нарече признаването на Палестинската държава "привързаност към надеждата, дипломацията“ и решението за създаване на две държави.



Премиерът на Белгия Барт Де Вевер съобщи, че страната му признава палестинската държава, като изпраща "мощен политически и дипломатически сигнал“, но това признание ще влезе в сила едва след освобождаването на всички заложници и отстраняването на ХАМАС от управлението на Палестина.