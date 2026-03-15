Конфликтът между САЩ и Иран няма да продължи няколко месеца. Американските представители очакват военните действия да продължат до 1,5 месеца. Това обяви днес Кевин Хасет, ръководител на Националния икономически съвет на Белия дом, предава агенция''Няма да продължи месеци''. Екипът на президента (Доналд) Тръмп ни информира, че ще продължи между четири и шест седмици, а всичко започна преди две седмици и ние сме изпреварили графика'', заяви той в интервю за Fox News.На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на ракетни и ядрени заплахи, за които се твърди, че идват от Техеран. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви мащабна ответна операция, атакувайки цели в Израел. Цели на САЩ в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия също бяха ударени. Ударите срещу Иран убиха върховния лидер аятолах Али Хаменей и други ключови фигури в ръководството на Ислямската република.