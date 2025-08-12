Белият дом: За Тръмп срещата с Путин ще бъде упражнение "по слушане"

© Белият дом заяви, че срещата на върха с руския президент Владимир Путин в Аляска в петък (15 август) ще бъде "упражнение по слушане" за американския президент Доналд Тръмп. На въпроса как Тръмп ще оцени успеха на срещата си с Путин, говорителят на Белия дом Каролин Лийвит отговаря, че няма да дава хипотетични отговори и че Тръмп ще говори пред медиите след срещата, предава ВВС.



Тя посочи, че за президента срещата ще е "упражнение по слушане".



Американският президент ще се срещне с Путин, за да обсъди войната в Украйна в Анкъридж, най-големият град в Аляска, а Белият дом също така заяви, че Тръмп може да пътува до Русия за по-нататъшни разговори.



Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че срещата на върха е "лична победа“ за Путин.