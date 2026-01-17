Белият дом обяви Николай Младенов за върховен представител на Съвета за мир в Газа, представители на Турция и Катар също имат важни роли в структурата
©
Сред известните членове на Изпълнителния комитет на Съвета за мир са турският външен министър Хакан Фидан, висшият катарски дипломат Али Тауади, ръководителят на египетското разузнаване Хасан Рашад, министърът на международното сътрудничество на ОАЕ Рим Ал-Хашими и бившият британски премиер Тони Блеър.
Включването на видни официални лица от Катар и Турция – две страни, които са били силно критични към воденето на войната в Газа от Израел – вероятно ще разгневи Йерусалим, но показва колко полезни са те за Тръмп, който е изтъквал способността им да убедят ХАМАС да се съгласи на примирие през октомври.
Изпълнителният комитет ще контролира Националния комитет за администрация на Газа (NCAG), подобен нов панел от палестински технократи, който ще отговаря за предоставянето на основни услуги на жителите на Газа.
Той ще работи под ръководството на Съвета за мир, панел от световни лидери, оглавяван от Тръмп, който САЩ планира да представи в следващите дни. Съветът за мир обаче ще играе по-скоро символична роля, като изпълнителният комитет ще бъде неговото оперативно рамо.
В Изпълнителния комитет ще участват също специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, главният съветник на Тръмп Джаред Къшнър, главният изпълнителен директор на Apollo Global Management Марк Роуън, израелско-кипърският бизнесмен Якир Габай, бившият хуманитарен координатор на ООН Сигрид Кааг и бившият пратеник на ООН в Близкия изток Николай Младенов.
Младенов ще изпълнява и функциите на върховен представител на Съвета за мир за Газа. "В това си качество той ще действа като връзка на място между Съвета за мир и NCAG“, се посочва в изявлението на Белия дом, с което се обявяват новите надзорни органи за Газа.
Младенов "ще подкрепя надзора на Съвета върху всички аспекти на управлението, възстановяването и развитието на Газа, като същевременно ще осигурява координацията между гражданските и сигурностните стълбове“, заявяват от Белият дом.
Още по темата
/
Костадинов: Като народ, преживял два геноцида, трябва да сме изключително чувствителни по този въпрос
06.12
Проф. Владимир Чуков: Сключената на 10 октомври Декларация за мир за ивицата Газа е нещо безпрецедентно
03.11
Посланикът на Израел в България: Първата стъпка към траен мир в Близкия изток е нарушена от "Хамас"
18.10
Още от категорията
/
Биков: Ако не се правят промени, би било далеч по-лесно за изборната администрация и за българските граждани
16.01
Международен анализатор: Военна операция срещу Иран ще е израз на политическото безсилие и нараненото его на Тръмп
16.01
Медведев: Тръмп да побърза с Гренландия, че може след изненадващ референдум да се присъедини към Русия
13.01
Министърът на външните работи на РСМ: Много от изказванията, които идват от България, не са с добри намерения
12.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Биков: Ако не се правят промени, би било далеч по-лесно за изборн...
21:55 / 16.01.2026
Международен анализатор: Военна операция срещу Иран ще е израз на...
21:55 / 16.01.2026
Старт на нов модел за военна служба, изпратиха първите 5000 повик...
17:52 / 16.01.2026
Радослав Христов: Търговско споразумение между ЕС и Меркосур е не...
13:43 / 16.01.2026
Тръмп обяви сформирането на Съвета за мир в Газа
09:20 / 16.01.2026
Кристалина Георгиева: МВФ е готов да помогне на Венецуела
08:59 / 16.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.