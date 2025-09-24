ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Берлин: Руски самолети провокираха военноморска фрегата в Балтийско море
"Нахлуването на руски дронове и военни самолети дълбоко във въздушното пространство на Полша и Естония, както и прелитането над германска фрегата в Балтийско море през последните дни, ясно показват, че Русия буквално тества границите с нарастваща агресивност“, заявява Борис Писториус пред депутатите в парламента по време на дебат по бюджета за 2026 г.
Политикът от Социалдемократическата партия твърди, че неотдавнашните нахлувания на дронове и нарушения на въздушното пространство на съюзниците от НАТО от руски военни самолети са "целенасочена стратегия на президента Владимир Путин за идентифициране, разкриване и експлоатиране на потенциални слабости в алианса на НАТО".
"Алиансът отговори на руските провокации по ясен и решителен начин, като същевременно прояви необходимата предпазливост, която е особено важна в наши дни“, заявява Писториус. "По този начин показваме ясен отговор на руското поведение, но без алармизъм. С други думи, не се поддаваме на провокациите на Путин, не попадаме в капана на ескалацията“, добавя той.
Германската информационна агенция DPA съобщи, че инцидентът, разкрит от Писториус в сряда, е станал по време и малко преди изминалата събота, когато руски изтребители са прелетели над германската фрегата "Хамбург" в Балтийско море. Според източници от Министерството на отбраната корабите в момента участват в провеждащите се в региона учения на НАТО "Нептун Страйк".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3557
|предишна страница [ 1/593 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Огромен пожар бушува в защитената местност "Калимок – Бръшлен"
16:52 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: