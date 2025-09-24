Берлин: Руски самолети провокираха военноморска фрегата в Балтийско море

© Снимката е илюстративна Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви в сряда (24 септември), че руски самолети наскоро са провокирали германска военноморска фрегата в Балтийско море, но подчерта, че Берлин остава предпазлив, за да предотврати ескалация на напрежението, предава Yahoo News.



"Нахлуването на руски дронове и военни самолети дълбоко във въздушното пространство на Полша и Естония, както и прелитането над германска фрегата в Балтийско море през последните дни, ясно показват, че Русия буквално тества границите с нарастваща агресивност“, заявява Борис Писториус пред депутатите в парламента по време на дебат по бюджета за 2026 г.



Политикът от Социалдемократическата партия твърди, че неотдавнашните нахлувания на дронове и нарушения на въздушното пространство на съюзниците от НАТО от руски военни самолети са "целенасочена стратегия на президента Владимир Путин за идентифициране, разкриване и експлоатиране на потенциални слабости в алианса на НАТО".



"Алиансът отговори на руските провокации по ясен и решителен начин, като същевременно прояви необходимата предпазливост, която е особено важна в наши дни“, заявява Писториус. "По този начин показваме ясен отговор на руското поведение, но без алармизъм. С други думи, не се поддаваме на провокациите на Путин, не попадаме в капана на ескалацията“, добавя той.



Германската информационна агенция DPA съобщи, че инцидентът, разкрит от Писториус в сряда, е станал по време и малко преди изминалата събота, когато руски изтребители са прелетели над германската фрегата "Хамбург" в Балтийско море. Според източници от Министерството на отбраната корабите в момента участват в провеждащите се в региона учения на НАТО "Нептун Страйк".