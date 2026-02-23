Сподели close
Най-издирваният бос на картел в Мексико и лидер на картела "Jalisco New Generation“, Немесио "Ел Менчо“ Осегера Сервантес, бе убит по време на военна операция в Мексико. САЩ са предоставили разузнавателна подкрепа за операцията, съобщи Белият дом. Убийството му предизвика масови безредици, пише CNN.

Властите съобщават, че членове на банди са подпалили автобуси и магазини, сблъсквайки се със силите за сигурност. Според мексиканския кабинет по
сигурността са били регистрирани над 250 блокади в 20 мексикански щата, като повечето от тях вече са премахнати.

Държавният департамент на САЩ призова американските граждани в някои части на Мексико да "потърсят подслон и да останат в домовете или хотелите си“. Други туристи са останали блокирани, след като няколко американски авиокомпании са спрели полетите си до Пуерто Ваярта.