Â ÑÀÙ ñå ðàçðàçè ñêàíäàë ñëåä ðàçêðèòèÿòà ïî ãðúìêàòà àôåðà ñ Äæåôðè Åïñòèéí. Â ïåòúê (19 äåêåìâðè) Ìèíèñòåðñòâîòî íà ïðàâîñúäèåòî íà ÑÀÙ ïóáëèêóâà õèëÿäè ñòðàíèöè ñ ôîòîãðàôèè è äîêàçàòåëñòâà, ñâúðçàíè ñ îñúäåíèÿ ïðåñòúïíèê Äæåôðè Åïñòèéí, ñðåä êîèòî ñíèìêè íà Áèë Êëèíòúí ñ Ãèñëåí Ìàêñóåë è äðóãè èçâåñòíè ëè÷íîñòè. Íà ñíèìêèòå ñå âèæäà Êëèíòúí â áàñåéí, à íà åäíà îò òÿõ å çàåäíî ñ Ìàêñóåë, ïðåäàâà wionews.

Áèâøèÿò ïðåçèäåíò íà ÑÀÙ ðåàãèðà îñòðî, îòãîâàðÿéêè íà îáâèíåíèÿòà è ðàçêðèâàéêè, ÷å òîâà íå å îïèò äà ãî çàùèòÿò, à äà ñå ñêðèÿò äîêàçàòåëñòâà îò ñòðàíà íà àäìèíèñòðàöèÿòà íà Òðúìï.

Ñëåä ïóáëèêóâàíåòî íà ñíèìêèòå Áèë Êëèíòúí îòïðàâè îñòðî èçÿâëåíèå, â êîåòî çàÿâÿâà, ÷å äåéñòâèÿòà íà ïðàâèòåëñòâîòî íà Òðúìï íå ñà ñâúðçàíè ñ íåãîâàòà çàùèòà, à ñ ïðèêðèâàíåòî íà äðóãè ôàêòè, êîèòî ìîãàò äà áúäàò ðàçêðèòè â áúäåùå. Êàêòî çàÿâÿâà ïðåäñòàâèòåëÿò íà Êëèíòúí, "Áåëèÿò äîì íå å ïàçèë òåçè äîêóìåíòè â ïðîäúëæåíèå íà ìåñåöè, ñàìî çà äà ãè ïóáëèêóâà â ïåòúê è äà çàùèòè Áèë Êëèíòúí. Ñòàâà âúïðîñ çà òîâà, êîåòî ñå îïèòâàò äà ñêðèÿò çàâèíàãè".

Ðåàêöèÿòà íà Êëèíòúí ñå ôîêóñèðà âúðõó îïèòà äà ãî ïðåâúðíàò â èçêóïèòåëíà æåðòâà, êàòî òîé òâúðäè, ÷å èñòèíñêèòå âèíîâíèöè ñå îïèòâàò äà èçáåãíàò ïîñëåäñòâèÿòà. Ïðåäñòàâèòåëÿò ïîä÷åðòàâà, ÷å "èìà ðàçëèêà ìåæäó îíåçè, êîèòî ñà ïðåêúñíàëè îòíîøåíèÿòà ñè ñ Åïñòèéí, êîãàòî ñà áèëè ðàçêðèòè ïðåñòúïëåíèÿòà ìó, è îíåçè, êîèòî ñà ïðîäúëæèëè äà ïîääúðæàò êîíòàêòè ñ íåãî".