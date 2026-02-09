Associated Press.
Бившият медиен магнат е обвинен в заговор с чуждестранни сили с цел подкопаване на националната сигурност, както и в заговор с цел публикуване на материали, признати за подстрекателски. Одобрените от правителството съдии не наложиха на Джими Лай доживотен затвор - максималното наказание по тези членове. Въпреки това, като се има предвид възрастта на предприемача, новата присъда на практика може да се окаже доживотна за него.
Сочените за негови съучастници получиха присъди от 6 години и 3 месеца до 10 години затвор. Защитата на предприемача възнамерява да обжалва присъдата.
Джими Лай е открит критик на политиката на Китай. Той е задържан през февруари 2020 г. по обвинение в участие в незаконни събрания и заплахи. Тогава е освободен под гаранция. През август 2020 г. е арестуван.
Бивш медиен магнат от Хонконг е осъден на 20 години затвор по дело за "подкопаване на националната сигурност"
©
Още по темата
/
Китай обвини Тръмп в "икономически тормоз" и предупреди, че в търговската война няма победители
08.04
Още от категорията
/
Най-силната гравитационна вълна, регистрирана досега, потвърждава правилото на Стивън Хокинг за черните дупки
10:10
Трусът от 7,8 по Рихтер, който отне живота на над 53 000 души в Турция и Сирия: Анкара отбелязва годишнина от "бедствието на века"
06.02
Един човек е загинал, а друг е в неизвестност след бурята "Леонардо", която връхлита Иберийския полуостров
05.02
Торнадо удари Корфу
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Сблъсъци между протестиращи и полиция по време на протест срещу И...
08:41 / 08.02.2026
Ново нападение с нож в Лондон: Ранени са трима студенти
17:48 / 07.02.2026
Въпреки Carlyle: "Лукойл" преговаря с поне 2 други компании за пр...
18:13 / 06.02.2026
ЕК алармира: TikTok има пристрастяващ дизайн
14:23 / 06.02.2026
Клонове в България и Полша: Италианските власти разкриха огромна ...
13:21 / 06.02.2026
Мицкоски: Ако ЕС гарантира нашата идентичност, нека я потвърди с ...
11:27 / 06.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.