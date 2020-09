Бивш солист на легендарната група "The Temptations" почина от COVID-19

© Брус Уилямсън, дългогодишeн солист на американската група "Темптейшънс", почина на 49 години от Covid-19 в болница в Лас Вегас, съобщи ДПА. Синът на певеца сподели скръбта си във Фейсбук.



"Няма думи, с които да изразя как се чувствам сега - написа Брус Алън Уилямсън младши. - Обичам те, тате, благодаря, че беше толкова страхотен, толкова обичлив, благодаря, че беше какъвто беше. Ще се срещнем пак."



"Оплакваме загубата на един от нашите братя" - написа Отис Уилямс, един от основателите на групата. - Веднъж като си бил от "Темптейшънс", оставаш винаги от "Темптейшънс".



Уилямсън започва да пее в църква. Той участва в "Темптейшънс от 2006 г. до 2015 г. Сред хитовете на групата са "My Girl", "I Can't Get Next to You", "Papa Was A Rollin' Stone" от 60-те и 70-те години на миналия век.



Групата "Темптейшънс" е въведена в Залата на славата на рокендрола през 1989 г.