Бивш военен застреля съпругата и внука си, след което се самоуби в пловдивско село
По данни от разследването бивш военен е застрелял съпругата и внука си, след което се е самоубил.
От полицията и прокуратурата мълчат и не съобщават абсолютно нищо по случая. Очаква се такива да бъдат съобщени по-късно днес.
Все още не е ясно каква е причината за трагедията, завършила с три жертви. Убитото момче е на 22 години.
Наивника
преди 21 мин.
Поредният психопад,жалко за убитите.
